«Погодите, у меня что, хет-трик?» Кузьменко удивился, что его гол не записали на Кадри

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко в послематчевом интервью удивился, что один из трёх его голов в ворота «Анахайма» (6:3) не записали на партнёра по звену Назема Кадри. Партнёр россиянина был близок к тому, чтобы подправить бросок Кузьменко. В итоге Андрей по итогам матча отметился хет-триком.

«Погодите, у меня что, хет-трик? Нет, там же Кадри забил. Переписали на меня? Ну, это не имеет значения для меня. Неважно, кто забивает. Очень хорошая игра, хотя третий период был немного плохим. Мы должны играть лучше», — цитирует Кузьменко Sportsnet.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это второй хет-трик россиянина в карьере НХЛ. Примечательно, что оба были оформлены в ворота «Анахайма». Свой первый «трюк со шляпой» Кузьменко оформил 4 ноября 2022 года, выступая за «Ванкувер» в победном матче с «Дакс» (8:5).