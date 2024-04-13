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Кадри пошутил о возможном касании шайбы при одном из трёх голов Кузьменко «Анахайму»

Кадри пошутил о возможном касании шайбы при одном из трёх голов Кузьменко «Анахайму»
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Нападающий «Калгари» Назем Кадри пошутил, что, возможно, он коснулся шайбы при одном из трёх голов Андрея Кузьменко в ворота «Анахайма» (6:3). При втором голе россиянина Кадри был близок к тому, чтобы переправить шайбу, однако в протоколе взятие ворот записано на Кузьменко.

«Это первый его хет-трик в карьере, не так ли? Если это так, то я не касался шайбы при голе. Это его второй хет-трик? Ну тогда, не знаю, может быть, я и коснулся шайбы», — цитирует Кадри пресс-служба клуба.

Это второй хет-трик россиянина в карьере в НХЛ. Примечательно, что оба были оформлены в ворота «Анахайма». Свой первый «трюк со шляпой» Кузьменко оформил 4 ноября 2022 года, выступая за «Ванкувер» в победном матче с «Дакс» (8:5).

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