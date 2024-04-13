Главный тренер «Калгари» рассказал о причинах результативности Кузьменко в последних играх

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска рассказал о причинах результативной игры Андрея Кузьменко в последних матчах. Специалист считает, что на игру россиянина повлиял перевод в звено к Назему Кадри, который в матче с «Анахаймом» (6:3) провёл свой 900-й матч в НХЛ и отметился тремя очками. Кузьменко же стал автором хет-трика.

«Круто, что Кадри набрал три очка в своей 900-й игре в НХЛ. Сегодня утром мы говорили с ним о том, что он сейчас значит для нашей команды и как он гордится тем, что ведёт за собой товарищей. Речь идёт о работе, которую он проделывал с Коннором Зари и с Поспишилом, и даже с Кузи. С тех пор как мы поставили их в одно звено, Кузи нашёл свою игру, так что большая заслуга в этом принадлежит Кадри», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

За последние восемь матчей Кузьменко набрал 14 (8+6) очков.