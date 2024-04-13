Хоккейная команда президента Беларуси снова завоевала Кубок Республиканской хоккейной лиги

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко снова завоевала Кубок Республиканской хоккейной лиги, сообщает Sputnik. В серии до двух побед команда президента обыграла сборную Минской области.

Второй матч серии был выигран со счётом 10:8, а неделю назад первый матч завершился в пользу президентской команды со счётом 5:2.

Напомним, в январе 2024 года Александр Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды с соперниками из Могилёвской области из-за полученной травмы. Как сообщил глава государства, он рубил дрова и ему на ступню упала колодка весом 80 килограммов.

В феврале в Ташкенте президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили ледовый дворец «Хумо Арена», где смотрели хоккейный матч чемпионата Казахстана по хоккею между ХК «Хумо» (Ташкент) и ХК «Номад» (Астана).