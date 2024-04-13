«Многое будет зависеть от психологии». Плющев о возможных проблемах «Локомотива» в финале

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил важность психологии в матчах финала Кубка Гагарина и заявил, что ярославцы не должны думать, что легко победят своего соперника. «Локомотив» вышел в финал, обыграв «Трактор» в четырёх матчах.

«Многое в финале будет зависеть от психологии. Все люди устроены одинаково. Если дело идёт легко и хорошо, то кажется, что в дальнейшем ничего не поменяется. Задача тренеров «Локомотива» – привести в порядок психологию и настроить ребят на то, что в финале их ждет жёсткая борьба», – цитирует Плющева Liveresult.

Заключительный матч серии ярославцы провели 8 апреля и ждут победителя пары «Металлург» — «Автомобилист». В первом раунде «Локомотив» в пяти матчах обыграл ЦСКА, во втором раунде сломил сопротивление омского «Авангарда» в семиматчевой серии.