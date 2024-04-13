Стала известна дата начала финальной серии Кубка Гагарина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала дату старта финальной серии Кубка Гагарина.

Финальная серия Кубка Гагарина с участием «Локомотива» и победителя пары «Металлург» – «Автомобилист» стартует 18 апреля. В случае победы «Металлурга» в седьмой игре серия стартует в Магнитогорске, в случае успеха «Автомобилиста» – в Ярославле.

В серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» пройдёт седьмой матч. Решающая встреча состоится 15 апреля в Магнитогорске.

«Локомотив» уже ждёт своего соперника по финалу Кубка Гагарина. Ярославцы в полуфинальной серии обыграли челябинский «Трактор» в четырёх матчах. На пути к финалу «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА, омский «Авангард» и челябинский «Трактор».