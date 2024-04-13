Разин — о втором периоде: соперник хорошо реализовал свои возможности, в отличие от нас

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сразу после окончания матча подвёл краткие итоги поражения от «Автомобилиста» в шестой игре серии со счётом 3:5. Второй период матча завершился со счётом 4:2 в пользу екатеринбургской команды.

«Соперник хорошо реализовал свои возможности, в отличие от нас. Мы их имели в несколько раз больше, но, к сожалению, получали шайбы в свои ворота», — заявил Разин в интервью сразу после окончания матча.

В серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» пройдёт седьмой матч. Решающая встреча состоится 15 апреля в Магнитогорске.

«Локомотив» уже ждёт своего соперника по финалу Кубка Гагарина. Ярославцы в полуфинальной серии обыграли челябинский «Трактор» в четырёх матчах.