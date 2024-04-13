«Глупый вопрос». Разин ушёл с интервью после шестого матча серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально отреагировал на один из вопросов журналиста, который был задан после поражения (3:5) его команды в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом».
«В третьем периоде хотели упираться или экономили силы, потому что счёт крупный? Глупый вопрос», — сказал Разин на послематчевом интервью.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После этого наставник «Магнитки» ушёл в раздевалку.
После сегодняшней встречи счёт в серии стал равным — 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.
Напомним, первый финалист текущего розыгрыша Кубка Гагарина уже известен. Им стал ярославский «Локомотив», который выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.
- 13 апреля 2024
-
17:02
-
16:56
-
16:52
-
16:26
-
16:20
-
16:14
-
16:09
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:02
-
14:35
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:44