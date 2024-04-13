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«Глупый вопрос». Разин ушёл с интервью после шестого матча серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально отреагировал на один из вопросов журналиста, который был задан после поражения (3:5) его команды в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом».

«В третьем периоде хотели упираться или экономили силы, потому что счёт крупный? Глупый вопрос», — сказал Разин на послематчевом интервью.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этого наставник «Магнитки» ушёл в раздевалку.

После сегодняшней встречи счёт в серии стал равным — 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.

Напомним, первый финалист текущего розыгрыша Кубка Гагарина уже известен. Им стал ярославский «Локомотив», который выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.