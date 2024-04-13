Заварухин — о неудачной игре Мэйсека: дай бог, хет-трик в седьмой игре сделает

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после шестого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом», в котором екатеринбуржцы выиграли со счётом 5:3, высказался об игре нападающего Брукса Мэйсека.

— После 5:2 поставили цель команде удержать счёт?

— Нет, не хотели рисунок игры менять, просили так, как играть с первых минут, только построже. В третьем периоде не меняли рисунок игры, соперник больше с шайбой был.

— Почему Мэйсек не играет стабильно?

— Впереди седьмая игра — дай бог, хет-трик сделает, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшней победы «Автомобилист» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч команды проведут в Магнитогорске 15 апреля.