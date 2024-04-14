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Впервые в плей-офф чешской Экстралиги команде удалось выиграть серию, уступая 0-3

Впервые в плей-офф чешской Экстралиги команде удалось выиграть серию, уступая 0-3
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В чешской Экстралиге «Оцеларжи» из Тршинца стала первой командой за время существования чемпионата, кто смог отыграться с 0-3 в серии.

В команде играют бывшие хоккеисты КХЛ Андрей Нестрашил, Либор Гудачек, Томаш Кундратек, Мартин Ружичка, Петр Врана и другие.

«Оцеларжи» в шестой раз подряд поборется за звание чемпиона Чешской Республики. В седьмом матче полуфинала команда одержала победу над пражской «Спартой», в составе которой Якуб Коварж, Михал Кемпны, Владимир Соботка, Михал Ржепик, Роман Горак и Ян Бухтеле. Решающую шайбу на 122-й минуте встречи забросил Милош Роман.

«Оцеларжи» является действующим обладателем главного трофея Экстралиги. Она выиграла подряд все финалы, начиная с сезона-2018/2019. В этом году за звание чемпиона клуб сразится с «Динамо» из Пардубице, которое стало победителем регулярного чемпионата с большим отрывом.

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