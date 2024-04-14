Мэттьюс продлил свою голевую серию до восьми матчей. Это рекорд в карьере американца

Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

Звёздный нападающий хозяев Остон Мэттьюс отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, 26-летний американец продлил свою голевую серию до воьми игр подряд, установив тем самым новый рекорд в своей карьере. Также Мэттьюс делит по этому показателю с Митчеллом Марнером (сезон-2021/2022) и Бэйбом Дайем (сезон-1924/1925) седьмое место в истории франшизы. Лидером всех времён по голевым сериям в истории «Торонто» является всё тот же Бэйб Дай (11 матчей кряду в сезоне-1920/1921).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 107 (69+38) очков в 79 матчах.

«Торонто» имеет 102 очка и гарантировал себе место в плей-офф от Восточной конференции.