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Мэттьюс продлил свою голевую серию до восьми матчей. Это рекорд в карьере американца

Мэттьюс продлил свою голевую серию до восьми матчей. Это рекорд в карьере американца
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Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

Звёздный нападающий хозяев Остон Мэттьюс отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, 26-летний американец продлил свою голевую серию до воьми игр подряд, установив тем самым новый рекорд в своей карьере. Также Мэттьюс делит по этому показателю с Митчеллом Марнером (сезон-2021/2022) и Бэйбом Дайем (сезон-1924/1925) седьмое место в истории франшизы. Лидером всех времён по голевым сериям в истории «Торонто» является всё тот же Бэйб Дай (11 матчей кряду в сезоне-1920/1921).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 107 (69+38) очков в 79 матчах.

«Торонто» имеет 102 очка и гарантировал себе место в плей-офф от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp)     1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02     1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39     1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp)     1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41     2:4 Робертсон – 29:04     3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp)     4:4 Таварес (Марнер) – 37:22     4:5 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 60:41 (pp)    
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