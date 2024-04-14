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Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон преодолел отметку в 1000 матчей в НХЛ

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Этот матч стал 1000-м за карьеру в НХЛ для шведского защитника хозяев Эрика Карлссона. В нём 33-летний хоккеист отметился результативной передачей.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Карлссона 80 матчей, в которых он набрал 53 (10+43) очка.

Также за карьеру в сильнейшей лиге мира швед выступал за такие клубы, как «Сан-Хосе Шаркс» и «Оттава Сенаторз».

Поражение от «Бостона» откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Александра Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.