Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон преодолел отметку в 1000 матчей в НХЛ

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон преодолел отметку в 1000 матчей в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Этот матч стал 1000-м за карьеру в НХЛ для шведского защитника хозяев Эрика Карлссона. В нём 33-летний хоккеист отметился результативной передачей.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Карлссона 80 матчей, в которых он набрал 53 (10+43) очка.

Также за карьеру в сильнейшей лиге мира швед выступал за такие клубы, как «Сан-Хосе Шаркс» и «Оттава Сенаторз».

Поражение от «Бостона» откатило «пингвинов» на шестое место в Столичном дивизионе. «Питтсбург» пропустил вперёд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфию Флайерз». По итогам игрового дня именно команда Александра Овечкина находится на месте второго уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08     0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22     1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27     1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35     1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh)     2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh)     3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10     3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13     4:6 Бантинг (Ракелль, Петтерссон) – 58:39    
Материалы по теме
Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списали
Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android