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Мэттьюс — первый за 28 лет игрок НХЛ с 69 голами в сезоне

Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

Звёздный нападающий хозяев Остон Мэттьюс отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 26-летнего американца стало 69 голов в нынешнем сезоне. Он стал первым игроком с сезона-1995/1996, которому удалось преодолеть данную снайперскую отметку. В том сезоне аналогичный результат показал легендарный Марио Лемье.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 107 (69+38) очков в 79 матчах.

«Торонто» имеет 102 очка и гарантировал себе место в плей-офф от Восточной конференции.