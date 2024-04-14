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Олимпийский чемпион Светлов рассказал, с кем будет легче «Локомотиву» в финале плей-офф

Олимпийский чемпион Светлов рассказал, с кем будет легче «Локомотиву» в финале плей-офф
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Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов ответил на вопрос, с каким соперником будет легче «Локомотиву» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Автомобилист» — неудобная и достаточно закрытая команда. По скорости «Локомотив» чем-то напоминает СКА, но Екатеринбург, даже уступая в мобильности, смог найти ключи к этому сопернику, в том числе за счёт тактики мелкого фола. «Металлург» с этой точки зрения более открытый и удобный соперник. Не удивлюсь, если завтра Ярославль поболеет за «Металлург», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Вчера, 13 апреля, в Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой, решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.

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