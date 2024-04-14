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Шестёркин: перед ОТ Барзал сказал, что ждёт сейва ловушкой. Я ответил: окей. Не соврал

Шестёркин: перед ОТ Барзал сказал, что ждёт сейва ловушкой. Я ответил: окей. Не соврал
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о своём эффектном сейве ловушкой на последних секундах овертайма игры с «Нью-Йорк Айлендерс» после броска нападающего «островитян» Мэттью Барзала.

«Барзал сказал мне перед стартом овертайма: «Шести, я буду ждать сейва ловушкой из верхнего угла». Я сказал: «Окей». Не соврал», — цитирует Шестёркина Lohud.

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Напомним, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.

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