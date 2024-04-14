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The Athletic назвал определяющую статистическую особенность «Вашингтона» в нынешнем сезоне

The Athletic назвал определяющую статистическую особенность «Вашингтона» в нынешнем сезоне
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Журналисты сайта The Athletic назвали 11 побед в одну шайбу определяющей статистической особенностью «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«11 побед в одну шайбу — именно столько побед одержали «Кэпс» в 13 сыгранных встречах, закончившихся с разницей в один гол. Если вам интересно, почему они всё ещё в гонке за плей-офф, то вот вам ответ. Они занимают 28-е место по количеству голов за игру и имеют общую разницу шайб «-42», но голы, которые они забивают, они забивают в нужное время», — написано в статье.

После 80 матчей «Вашингтон Кэпиталз» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз».

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