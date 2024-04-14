Издания США оценили шансы команд Восточной конференции на попадание в Кубок Стэнли

Североамериканские издания оценили шансы команд Восточной конференции Национальной хоккейной лиги на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

Так, сайт MoneyPuck оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» как наибольшие — 34,7%. Следом идут «Детройт Ред Уингз» (26,2%), «Филадельфия Флайерз» (22,4%) и «Питтсбург Пингвинз» (20,6%).

Издание Sportclubstats думает иначе — лидером является «Детройт Ред Уингз» (66,8%), следом идут «Вашингтон Кэпиталз» (17,2%), «Питтсбург Пингвинз» (16,3%), и «Филадельфия Флайерз» (4,7%).

Портал The Athletic считает «Питтсбург Пингвинз» командой с наибольшими шансами на попадание в плей-офф — 56%. Следом идут «Детройт Ред Уингз» (22%), «Вашингтон Кэпиталз» (19%) и «Филадельфия Флайерз» (8%).