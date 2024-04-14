Ларкин вышел на второе место в «Детройте» по голам в ОТ. До рекорда Фёдорова — три шайбы

Сегодня, 14 апреля, «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

Решающий гол в овертайме на счету форварда Дилана Ларкина. Для американского нападающего это девятая шайба в карьере, заброшенная в дополнительном игровом отрезке. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Стивом Айзерманом и Бренданом Шэнахэном.

Рекордсменом «Детройта» по голам в овертайме является Сергей Фёдоров — 12.

Напомним, сейчас «Ред Уингз» располагаются на девятой строчке на Востоке, набрав 87 очков в 80 играх.