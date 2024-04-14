Ларкин вышел на второе место в «Детройте» по голам в ОТ. До рекорда Фёдорова — три шайбы
Поделиться
Сегодня, 14 апреля, «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp) 1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02 1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39 1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp) 1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41 2:4 Робертсон – 29:04 3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp) 4:4 Таварес (Марнер) – 37:22 4:5 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 60:41 (pp)
Решающий гол в овертайме на счету форварда Дилана Ларкина. Для американского нападающего это девятая шайба в карьере, заброшенная в дополнительном игровом отрезке. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Стивом Айзерманом и Бренданом Шэнахэном.
Рекордсменом «Детройта» по голам в овертайме является Сергей Фёдоров — 12.
Напомним, сейчас «Ред Уингз» располагаются на девятой строчке на Востоке, набрав 87 очков в 80 играх.
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
17:21
-
17:08
-
16:34
-
15:51
-
15:40
-
15:24
-
15:05
-
14:46
-
14:25
-
14:11
-
13:50
-
13:38
-
13:24
-
13:15
-
13:00
-
12:47
-
12:31
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:21
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:11
-
09:05
-
08:50