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Ларкин вышел на второе место в «Детройте» по голам в ОТ. До рекорда Фёдорова — три шайбы

Ларкин вышел на второе место в «Детройте» по голам в ОТ. До рекорда Фёдорова — три шайбы
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Сегодня, 14 апреля, «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp)     1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02     1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39     1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp)     1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41     2:4 Робертсон – 29:04     3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp)     4:4 Таварес (Марнер) – 37:22     4:5 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 60:41 (pp)    

Решающий гол в овертайме на счету форварда Дилана Ларкина. Для американского нападающего это девятая шайба в карьере, заброшенная в дополнительном игровом отрезке. Он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Стивом Айзерманом и Бренданом Шэнахэном.

Рекордсменом «Детройта» по голам в овертайме является Сергей Фёдоров — 12.

Напомним, сейчас «Ред Уингз» располагаются на девятой строчке на Востоке, набрав 87 очков в 80 играх.

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