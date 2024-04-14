Александр Кожевников: в КХЛ сейчас нет суперзвёзд

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нет игроков, которых можно было бы назвать суперзвёздами.

— Кого из хоккеистов персонально отметите в серии «Металлург» — «Автомобилист»?

— У «Магнитки» отметил бы Данилу Юрова и Дениса Зернова. Но у Зернова вообще звездный час. В регулярном чемпионате он не так смотрелся, а здесь он прямо выделяется. А у «Автомобилиста» — это Анатолий Голышев. Человек заводит и тащит на себе команду.

— Кстати, согласны, что до полуфинала дошли команды, в составе которых нет суперзвезд на уровне КХЛ?

— Сезон на сезон не приходится. В этом так, без звезд. Хотя погодите, Голышев что, не звезда?

— Мы же про суперзвезд...

— Они все в НХЛ играют, — приводит слова Кожевникова «Российская газета».