«Локомотив» в любом случае фаворит, переедет кого угодно». Кожевников — о финале КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает ярославский «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.

— С кем из пары «Металлург» — «Автомобилист» ярославскому «Локомотиву» было бы удобнее сыграть в финале?

— Для «Локомотива» нет разницы. На то он и «Локомотив». Переедет кого угодно. Но будет финал, посмотрим. Но у «Локо» все отработано. Посмотрите, у Игоря Никитина, их главного тренера, что в «Авангарде», что в ЦСКА, где он работал, везде были слаженные команды. О красивом хоккее речи не шло, но команды у него перли, как машины.

— То есть неважно, кто из этой пары выйдет в финал, «Локомотив» все равно будет фаворитом?

— Пока да, вижу ярославцев фаворитами. И вратарь там играет просто изумительно. Мне не нравится, как играет «Локо». У них нет каких-то ярких индивидуальностей. Да, хороший подбор игроков, но личностей вроде тех же Зернова, Голышева, которые могут сделать красоту, у «Локомотива» нет. Но это сугубо мое мнение, — приводит слова Кожевникова «Российская газета».