Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром МЧМ-2024 Каттером Готье

«Анахайм» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром МЧМ-2024 Каттером Готье
Аудио-версия:
Комментарии

«Анахайм Дакс» подписал трёхлетний контракт новичка с 20-летним нападающим Каттером Готье, перешедшим в стан «уток» в результате обмена из «Филадельфии Флайерз» 8 января, сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Готье выступал в NCAA за Бостонский колледж, в составе которого забросил 38 шайб, что является лучшим показателем ассоциации с сезона-1999/2000. Также молодой нападающий стал лучшим бомбардиром Молодёжного чемпионата мира-2024, на котором в составе сборной США набрал 12 (2+10) очков, приведя свою команду к золотым медалям.

Напомним, в январе Готье со скандалом покинул «Филадельфию». По сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе Молодёжного чемпионата мира представители «лётчиков» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать. Позже во влиянии на Готье подозревали экс-форварда «Филадельфии» Кевина Хейза, у которого непростые отношения с главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюбуа (Арвидссон, Кемпе) – 22:45 (pp)     2:0 Рой (Лизотт, Томас) – 30:33     2:1 Зеграс (Целльвегер, Фаулер) – 51:18     3:1 Фиала (Льюис, Даути) – 57:42    
Материалы по теме
«Меня это достало». Готье — о причинах своего обмена из «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android