«Анахайм» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром МЧМ-2024 Каттером Готье

«Анахайм Дакс» подписал трёхлетний контракт новичка с 20-летним нападающим Каттером Готье, перешедшим в стан «уток» в результате обмена из «Филадельфии Флайерз» 8 января, сообщает официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Готье выступал в NCAA за Бостонский колледж, в составе которого забросил 38 шайб, что является лучшим показателем ассоциации с сезона-1999/2000. Также молодой нападающий стал лучшим бомбардиром Молодёжного чемпионата мира-2024, на котором в составе сборной США набрал 12 (2+10) очков, приведя свою команду к золотым медалям.

Напомним, в январе Готье со скандалом покинул «Филадельфию». По сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе Молодёжного чемпионата мира представители «лётчиков» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать. Позже во влиянии на Готье подозревали экс-форварда «Филадельфии» Кевина Хейза, у которого непростые отношения с главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.