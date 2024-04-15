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Три очка Кузьменко помогли «Калгари» одержать волевую победу над «Аризоной»

Три очка Кузьменко помогли «Калгари» одержать волевую победу над «Аризоной»
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Кесселринг, Ингрэм) – 02:36     0:2 Маччелли (Браун, Колячонок) – 03:55     1:2 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 07:22     2:2 Коронато – 09:42     2:3 Гюнтер (Дурзи, Келлер) – 17:54 (pp)     3:3 Зари (Хант) – 29:07     3:4 Гюнтер (Еник, Келлер) – 35:14     3:5 Доан (Макбэйн) – 36:17     4:5 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 36:50     5:5 Кадри (Кузьменко, Андерссон) – 41:14     6:5 Кадри (Уигар, Кузьменко) – 45:43 (pp)    

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился в этй встрече голом и двумя результативными передачами. Также дубль в составе «Флэймз» на счету Назема Кадри. Ещё по шайбе забросили Мэтт Коронато, Коннор Зари и Егор Шарангович.

У гостей две шайбы на счету Дилана Гюнтера. Ещё по разу отличились Александр Керфут, Матиас Маччелли и Джош Доан.

Отметим, что по ходу встречи хозяева уступали 3:5, однако нашли в себе силы перевернуть ситуацию.

«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Аризона» осталась с 75 очками и идёт седьмой в Центральном дивизионе. Обе команды пропустят предстоящий плей-офф.

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