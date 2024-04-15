Три очка Кузьменко помогли «Калгари» одержать волевую победу над «Аризоной»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).
Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился в этй встрече голом и двумя результативными передачами. Также дубль в составе «Флэймз» на счету Назема Кадри. Ещё по шайбе забросили Мэтт Коронато, Коннор Зари и Егор Шарангович.
У гостей две шайбы на счету Дилана Гюнтера. Ещё по разу отличились Александр Керфут, Матиас Маччелли и Джош Доан.
Отметим, что по ходу встречи хозяева уступали 3:5, однако нашли в себе силы перевернуть ситуацию.
«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Аризона» осталась с 75 очками и идёт седьмой в Центральном дивизионе. Обе команды пропустят предстоящий плей-офф.
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