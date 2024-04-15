«В новой команде ты испытываешь чувство омоложения». Кадри — о результативности Кузьменко

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри высказался о своём российском одноклубнике и партнёре по звену Андрее Кузьменко, набравшем 16 очков в последних девяти играх.
«Думаю, когда ты переходишь в новую команду, ты испытываешь чувство омоложения и пытаешься доказать что-то скептикам. Я думаю, что этот элемент может быть мотивирующим для определённых игроков. Играя вместе с ним, я просто стараюсь читать его. Ему определённо нравится болтать, общаться и проявлять креатив на льду. Если он продолжит делать эти маленькие вещи, которые ему нравятся в подобных ситуациях, он продолжит свой успех», — приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Аризоной Койотс» (6:5) россиянин отметился голом и результативной передачей.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего форварда, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 45 (22+23) очков.
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