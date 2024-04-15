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«В новой команде ты испытываешь чувство омоложения». Кадри — о результативности Кузьменко

«В новой команде ты испытываешь чувство омоложения». Кадри — о результативности Кузьменко
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Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри высказался о своём российском одноклубнике и партнёре по звену Андрее Кузьменко, набравшем 16 очков в последних девяти играх.

«Думаю, когда ты переходишь в новую команду, ты испытываешь чувство омоложения и пытаешься доказать что-то скептикам. Я думаю, что этот элемент может быть мотивирующим для определённых игроков. Играя вместе с ним, я просто стараюсь читать его. Ему определённо нравится болтать, общаться и проявлять креатив на льду. Если он продолжит делать эти маленькие вещи, которые ему нравятся в подобных ситуациях, он продолжит свой успех», — приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Аризоной Койотс» (6:5) россиянин отметился голом и результативной передачей.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего форварда, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 45 (22+23) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Кесселринг, Ингрэм) – 02:36     0:2 Маччелли (Браун, Колячонок) – 03:55     1:2 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 07:22     2:2 Коронато – 09:42     2:3 Гюнтер (Дурзи, Келлер) – 17:54 (pp)     3:3 Зари (Хант) – 29:07     3:4 Гюнтер (Еник, Келлер) – 35:14     3:5 Доан (Макбэйн) – 36:17     4:5 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 36:50     5:5 Кадри (Андерссон, Чюлингтон) – 41:14     6:5 Кадри (Уигар, Кузьменко) – 45:43 (pp)    
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