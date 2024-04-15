Бывший вратарь сборной России остался недоволен игрой Серебрякова за СКА в плей-офф

Бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков считает, что голкипер Никита Серебряков не полностью раскрыл свой потенциал в СКА. Лучший вратарь КХЛ сезона-2022/2023 перешёл в петербургский клуб на старте прошедшего регулярного чемпионата из владивостокского «Адмирала».

«Я не занесу нынешний плей-офф в его актив. Когда он переходил из «Адмирала», я говорил, что играть в клубе с задачей выхода в плей-офф – это одна психология, когда у тебя большая нагрузка и при 50 бросках какую-то ошибку могут не заметить. Можно сделать 48 сейвов и пропустить две лёгкие шайбы.

Когда ты играешь в такой команде, как нынешний СКА, у тебя не 50, а 12 или 15 бросков, и ты должен сработать. Плюс огромная психологическая нагрузка. В три раза больше, чем физическая. Разные приоритеты. Как мне показалось, Никита пока не сыграл так, как может», – цитирует Бирюкова «Спорт день за днём».

В текущем плей-офф Серебряков провёл 10 матчей за СКА, в которых одержал пять побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,24. В прошедшем регулярном чемпионате голкипер в составе петербургского клуба одержал 28 побед в 41 матче с 93,5% отражённых бросков. В прошлогоднем плей-офф за «Адмирал» Серебряков отражал 94,5% бросков с коэффициентом надёжности 1,95.