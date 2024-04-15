Кузьменко: сейчас у меня есть взаимопонимание с парнями в раздевалке

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко высказался о своей результативности в последних матчах.

Напомним, в сегодняшней игре с «Аризоной Койотс» россиянин отметился голом и результативной передачей. Всего в девяти последних матчах Кузьменко набрал 16 (9+7) очков. До этого за 18 игр в составе «Калгари» после обмена из «Ванкувер Кэнакс» нападающий смог набрать лишь 8 результативных баллов.

«У меня был тяжёлый старт в Калгари, но сейчас у меня есть взаимопонимание с парнями в раздевалке — это очень важно для меня иметь хороших хороших партнёров. Как я играю сейчас, и то, как я играл до этого — большая разница для меня», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Кузьменко, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 45 (22+23) очков.

«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Огоньки» лишились шансов на попадание в плей-офф.

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