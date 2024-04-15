Зюзин: пока в КХЛ приносит результат консервативный и не самый зрелищный хоккей

Известный в прошлом хоккеист, второй номер драфта НХЛ 1996 года Андрей Зюзин оценил нынешний плей-офф КХЛ и заявил, что результат в лиге приносит не самый зрелищный хоккей. Бывший защитник заявил, что в КХЛ могут сделать ряд реформ, чтобы хоккей в лиге стал более результативным с отсутствием мелких фолов, которые мешают полностью раскрыться мастеровитым хоккеистам.

«Лига стала непредсказуемой, много неожиданных результатов. Это плюс. С другой стороны всем нам по вертикали хоккея есть над чем работать. Вспоминаю, как на границе веков в НХЛ состоялся так называемый „финал кошмаров“ — »Даллас" против «Баффало». Обе команды играли просто, было много ловушек в обороне, игры по бортам. НХЛ это не устроило — в плане зрелищности, привлекательности продукта, рейтингов. Именно тогда лига начала большие реформы — были резко ужесточены правила, убрали мелкие фолы, хоккеистов силового плана, бойцов. В результате сегодня НХЛ — самая чистая и зрелищная хоккейная лига мира.

Не удивлюсь, если по этому же пути пойдет и КХЛ. При всём уважении к тому же «Локомотиву» или «Автомобилисту». Посмотрите, сколько мелкого фола в исполнении Екатеринбурга, а тот же «Трактор» в сериях с «Салаватом» и московским «Динамо» умело тормозил атаки соперника. Получается, пока в КХЛ приносит результат консервативный и не самый зрелищный хоккей» — приводит слова Зюзина сайт Russia-Hockey.ru.

В финале Кубка Гагарина текущего сезона ярославский «Локомотив» сыграет с победителем пары «Металлург» — «Автомобилист». Седьмой матч в серии между магнитогорским и екатеринбургским клубом пройдёт сегодня, 15 апреля. Финальная серия начнётся 18 апреля. Ярославцы в полуфинальной серии обыграли челябинский «Трактор» в четырёх матчах. На пути к финалу «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА, омский «Авангард» и челябинский «Трактор».