«Он выглядит очень уверенно на льду». Главный тренер «Калгари» оценил игру Кузьменко

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска прокомментировал результативную игру Андрея Кузьменко в последних матчах. За последние девять матчей российский нападающий набрал 16 (9+7) очков.

«У него есть набор навыков, которого раньше не было в нашей команде. Мы знаем, что, когда он доволен своей игрой, он хочет, чтобы шайба чаще была на его клюшке, чтобы показать свою результативность. Я надеюсь, что мы будем постоянно видеть такую игру от него. Я имею в виду, что в это время года иногда трудно правильно оценить игрока, потому что сейчас результат матчей не имеет для нас особого значения. Сейчас Кузьменко выглядит гораздо более уверенным на льду», — цитирует тренера Sportsnet.

В текущем сезоне российский нападающий набрал 24 (14+10) очка за 27 матчей в составе «Флэймз» и 21 (8+13) очко за 43 матча в составе «Кэнакс».