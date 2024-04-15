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Кто сегодня станет вторым финалистом Кубка Гагарина?

Кто сегодня станет вторым финалистом Кубка Гагарина?
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Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель матча выйдет в финал Кубка Гагарина, где его уже ждёт ярославский «Локомотив». «Чемпионат» предлагает угадать победителя решающего матча и пройти опрос: «Кто сегодня станет вторым финалистом Кубка Гагарина?»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2. «Автомобилист» избежал вылета, выиграв шестой матч серии со счётом 5:3.

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