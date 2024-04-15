Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск.

Победитель матча выйдет в финал Кубка Гагарина, где его уже ждёт ярославский «Локомотив». «Чемпионат» предлагает угадать победителя решающего матча и пройти опрос: «Кто сегодня станет вторым финалистом Кубка Гагарина?»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2. «Автомобилист» избежал вылета, выиграв шестой матч серии со счётом 5:3.