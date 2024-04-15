«Учусь у него каждый день». Сорокин рассказал, как ему помогает Варламов в «Айлендерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что учится у своего соотечественника вратаря Семёна Варламова. Российские голкиперы составляют вратарский тандем в нью-йоркском клубе. Более опытный 35-летний Варламов является сменщиком 28-летнего Сорокина и помогает ему советами.

«Варламов для меня как книга — я могу учиться чему-то новому у него каждый день. Я задаю ему вопросы, как мне улучшить свою игру», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ Сорокин выиграл 24 матча из 55 с 90,9% отражённых бросков. Варламов выиграл 13 матчей из 27 с 91,6% отражённых бросков.

Всего в НХЛ Варламов провёл 610 матчей, в которых одержал 285 побед с 91,6% отражённых бросков. Россиянин выступал за «Вашингтон», «Колорадо» и «Айлендерс».