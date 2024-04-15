Терещенко — о фаворите в решающем матче полуфинала КХЛ: небольшой перевес отдам «Магнитке»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о предстоящем седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Наверное, небольшой перевес отдам «Магнитке» из-за домашней площадки. В принципе, «Металлург» достаточно неплохо играл в последнем матче, за исключением первого периода, полностью владел инициативой, но проиграл из-за ошибок и контратак.

Магнитогорск – атакующая команда. Хотя и «Автомобилист» забивает достаточно много. Наверное, будет увлекательный седьмой матч. По большому счёту по-другому в таком матче и быть не может. Здесь напряжение очень большое, цена ошибки высока», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.