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Терещенко — о фаворите в решающем матче полуфинала КХЛ: небольшой перевес отдам «Магнитке»

Терещенко — о фаворите в решающем матче полуфинала КХЛ: небольшой перевес отдам «Магнитке»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался о предстоящем седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Наверное, небольшой перевес отдам «Магнитке» из-за домашней площадки. В принципе, «Металлург» достаточно неплохо играл в последнем матче, за исключением первого периода, полностью владел инициативой, но проиграл из-за ошибок и контратак.

Магнитогорск – атакующая команда. Хотя и «Автомобилист» забивает достаточно много. Наверное, будет увлекательный седьмой матч. По большому счёту по-другому в таком матче и быть не может. Здесь напряжение очень большое, цена ошибки высока», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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