Кожевников: «Локомотив» заслужил чемпионство. Сейчас выглядит посильнее как команда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Локомотив» будет фаворитом в финале Кубка Гагарина с любым соперником. Второй финалист определится в седьмом матче серии «Металлурга» с «Автомобилистом».

— Сегодня решающий матч серии «Автомобилист» — «Металлург». Кого будете поддерживать?

— Да я никого не буду поддерживать. Моя команда не играет. Чего мне поддерживать? Буду смотреть хоккей. Смотреть, кто лучше, кому больше повезёт сегодня.

— То есть предпочтение никому не будете отдавать?

— Нет, нет. Я не хочу. Я болею за «Спартак». Зачем мне отдавать предпочтение тому, за кого я не болею? Смысл? Равные команды играют. Важно, кому больше повезёт.

— Чего ждёте от финала?

— «Локомотив» заслужил чемпионство. Они сейчас как команда выглядят посильнее. И вратарь хороший, и команда сплочённая, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.