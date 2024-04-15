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Кожевников: «Локомотив» заслужил чемпионство. Сейчас выглядит посильнее как команда

Кожевников: «Локомотив» заслужил чемпионство. Сейчас выглядит посильнее как команда
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Локомотив» будет фаворитом в финале Кубка Гагарина с любым соперником. Второй финалист определится в седьмом матче серии «Металлурга» с «Автомобилистом».

— Сегодня решающий матч серии «Автомобилист» — «Металлург». Кого будете поддерживать?
— Да я никого не буду поддерживать. Моя команда не играет. Чего мне поддерживать? Буду смотреть хоккей. Смотреть, кто лучше, кому больше повезёт сегодня.

— То есть предпочтение никому не будете отдавать?
— Нет, нет. Я не хочу. Я болею за «Спартак». Зачем мне отдавать предпочтение тому, за кого я не болею? Смысл? Равные команды играют. Важно, кому больше повезёт.

— Чего ждёте от финала?
— «Локомотив» заслужил чемпионство. Они сейчас как команда выглядят посильнее. И вратарь хороший, и команда сплочённая, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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