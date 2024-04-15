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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» в седьмом матче

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» в седьмом матче
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. На счету Силантьева также результативная передача, а у Романа Канцерова — ассистентский дубль.

У «Автомобилиста» автором последних голов в текущем сезоне стал Максим Денежкин, оформивший дубль.

Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Гагарина — 2024 — «Металлург» — «Локомотив». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду команды Андрея Разина в Магнитогорске.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал после того, как выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.

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