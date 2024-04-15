«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» в седьмом матче

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. На счету Силантьева также результативная передача, а у Романа Канцерова — ассистентский дубль.
У «Автомобилиста» автором последних голов в текущем сезоне стал Максим Денежкин, оформивший дубль.
Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Гагарина — 2024 — «Металлург» — «Локомотив». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду команды Андрея Разина в Магнитогорске.
Напомним, «Локомотив» вышел в финал после того, как выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.
- 15 апреля 2024
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
18:52
-
17:51
-
17:31
-
16:45
-
16:15
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:20