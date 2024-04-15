Определились оба участника финала Кубка Гагарина — 2024

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Со счётом 3:2 выиграла команда хозяев льда.

Таким образом, эта победа позволила подопечным Андрея Разина сделать счёт в серии 4-3 и выйти в финал Кубка Гагарина — 2024.

В решающем раунде плей-офф КХЛ «Металлург» встретится с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске.

«Магнитка» в пятый раз в истории лиги сыграет в финале, «Локомотив» — второй.

Также магнитогорцы стали победителями Восточной конференции.

Напомним, ярославская команда вышла в финал после того, как выиграла серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.