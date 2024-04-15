Определились оба участника финала Кубка Гагарина — 2024
Поделиться
В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Со счётом 3:2 выиграла команда хозяев льда.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5) 2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5) 2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5) 3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5) 3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)
Таким образом, эта победа позволила подопечным Андрея Разина сделать счёт в серии 4-3 и выйти в финал Кубка Гагарина — 2024.
В решающем раунде плей-офф КХЛ «Металлург» встретится с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске.
«Магнитка» в пятый раз в истории лиги сыграет в финале, «Локомотив» — второй.
Также магнитогорцы стали победителями Восточной конференции.
Напомним, ярославская команда вышла в финал после того, как выиграла серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.
Комментарии
- 15 апреля 2024
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
18:52
-
17:51
-
17:31
-
16:45
-
16:15
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:20