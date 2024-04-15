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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Определились оба участника финала Кубка Гагарина — 2024

Определились оба участника финала Кубка Гагарина — 2024
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Со счётом 3:2 выиграла команда хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

Таким образом, эта победа позволила подопечным Андрея Разина сделать счёт в серии 4-3 и выйти в финал Кубка Гагарина — 2024.

В решающем раунде плей-офф КХЛ «Металлург» встретится с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске.

«Магнитка» в пятый раз в истории лиги сыграет в финале, «Локомотив» — второй.

Также магнитогорцы стали победителями Восточной конференции.

Напомним, ярославская команда вышла в финал после того, как выиграла серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.

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