«Автомобилист» завоевал бронзу чемпионата России

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.
Таким образом, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории Лиги и стало лучшим результат команды.
«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина — 2024 и стал победителем конференции «Восток». Магнитогорцы сыграют в решающем раунде плей-офф КХЛ в пятый раз в истории. Соперником команды Андрея Разина станет «Локомотив».
Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске. Напомним, ярославская команда вышла в финал после того, как обыграла в полуфинальной серии челябинский «Трактор» со счётом 4-0.
- 15 апреля 2024
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