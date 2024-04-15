Эмоции Андрея Разина после выхода «Металлурга» в финал Кубка Гагарина
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5) 2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5) 2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5) 3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5) 3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)
Таким образом «Металлург» одержал четвёртую победу в серии и вышел в финал Кубка Гагарина — 2024. Эмоции главного тренера «Магнитки» после этого события попали на видео.
Для Разина — это первая победа в седьмом матче серии плей-офф КХЛ и первый выход в финал в качестве тренера.
Определилась пара финалистов Кубка Гагарина — 2024 — «Локомотив» — «Металлург». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду магнитогорцев.
Напомним, «Локомотив» вышел в финал после того, как выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.
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