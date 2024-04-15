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Эмоции Андрея Разина после выхода «Металлурга» в финал Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной Хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом «Металлург» одержал четвёртую победу в серии и вышел в финал Кубка Гагарина — 2024. Эмоции главного тренера «Магнитки» после этого события попали на видео.

ВИДЕО

Для Разина — это первая победа в седьмом матче серии плей-офф КХЛ и первый выход в финал в качестве тренера.

Определилась пара финалистов Кубка Гагарина — 2024 — «Локомотив» — «Металлург». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду магнитогорцев.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал после того, как выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.