Финал Кубка Гагарина — 2024: кто сыграет в решающей серии, когда первый матч

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда Андрея Разина.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду «Металлурга».
Для «Магнитки» этот финал станет пятым в истории Лиги. Дважды они становились обладателями главного трофея чемпионата.
«Локомотив» играл в решающем раунде плей-офф КХЛ лишь раз — в первый год существования лиги, в сезоне-2008/2009.
Напомним, подопечные Игоря Никитина вышли в финал после того, как обыграли «Трактор» со счётом 4-0 в серии.
- 15 апреля 2024
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