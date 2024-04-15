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Финал Кубка Гагарина — 2024: кто сыграет в решающей серии, когда первый матч

Финал Кубка Гагарина — 2024: кто сыграет в решающей серии, когда первый матч
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда Андрея Разина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду «Металлурга».

Для «Магнитки» этот финал станет пятым в истории Лиги. Дважды они становились обладателями главного трофея чемпионата.

«Локомотив» играл в решающем раунде плей-офф КХЛ лишь раз — в первый год существования лиги, в сезоне-2008/2009.

Напомним, подопечные Игоря Никитина вышли в финал после того, как обыграли «Трактор» со счётом 4-0 в серии.

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