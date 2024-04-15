Разин впервые выиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5) 2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5) 2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5) 3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5) 3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина.
Для наставника «Магнитки» Андрея Разина эта победа стала первой в качестве главного тренера, когда он смог выиграть седьмой матч серии плей-офф КХЛ. До этого он уже дважды участвовал в седьмых играх с «Северсталью», но уступал.
«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. В решающем раунде он сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске.
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