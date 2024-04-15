Разин впервые выиграл седьмой матч серии плей-офф КХЛ

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина.

Для наставника «Магнитки» Андрея Разина эта победа стала первой в качестве главного тренера, когда он смог выиграть седьмой матч серии плей-офф КХЛ. До этого он уже дважды участвовал в седьмых играх с «Северсталью», но уступал.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. В решающем раунде он сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля в Магнитогорске.