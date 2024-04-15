«Неприятно это. Старались, бились». Заварухин — о поражении от «Металлурга» в седьмой игре

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:3).

«Хорошая серия для болельщиков, обилие голов, где-то открытый хоккей, где-то соперник в третьем периоде сыграл от обороны. В первом периоде соперник был быстрее, больше владел шайбой и победил в матче. Второй год подряд проигрываем «Магнитке» в седьмом матче. Мне, как и команде, неприятно это. Старались, бились. Можно проиграть 0-4 или 3-4, но сегодня это не имеет значения. Хотелось выиграть, тяжёлый плей-офф, все сильные соперники были. Не хватило эмоций, которые были с «Ак Барсом», СКА. Обидно, но это спорт» — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.