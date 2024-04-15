Главный тренер «Автомобилиста» объяснил отсутствие Аликина в заявке команды

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения в седьмом матче полуфинальной серии с «Металлургом» (2:3) рассказал, почему в заявке на матч отсутствовал основной голкипер екатеринбуржцев — Евгений Аликин.

«Увы, это была травма. Мне говорить об этом в плей-офф не хотелось. Надеялись, что за короткое время его поставят на ноги. Сегодня Галкин сыграл здорово, вытащил многие моменты. У нас два классных вратаря, его вины в пропущенных шайбах я не вижу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Автомобилист» проиграл серию со счётом 3-4 и стал бронзовым призёром чемпионата России. «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 18 апреля.