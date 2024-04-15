«Иногда «убить» защитников соперника важнее гола». Разин — о большинстве «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2) высказался об игре своей команды в большинстве.

— Как всё-таки поправить большинство?

— Я уже повторял: в хоккее главное выиграть. В Екатеринбурге забили мы шикарный гол в большинстве, счёт был 3:0, но мы проиграли. Если взять два отрезка в большинстве, мы соперника не выпускали из зоны, и такие моменты иногда даже лучше забитого гола. Такие вещи странно звучат, но «убить» ведущую пару соперника, выключить из игры на оставшееся время периода тоже важно. Были моменты, когда просто надо было попасть в створ — не попал. Галкин выручил здорово, у Зернова был бросок в миллиметрах от перекладины. Зато сегодня в меньшинстве выстояли.

— А как удалось закрыть большинство «Автомобилиста»? У них были голы только в первых играх.

— Мы тоже разбираем соперника. Вот вы задали вопрос и сидите в телефоне, а вот я вам задам вопрос — вы заметили наши тактические вариации в первых двух играх и потом? Неприятно, когда вы сидите передо мной, голову опустили и что-то пишете. Как изменились наши тактические действия? (в ответ на замечания из зала). Вот вы фамилии изменили, а как мы изменили розыгрыш? — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.