«Металлург» в пятый раз в истории сыграет в финале Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с ярославским «Локомотивом». Для «Металлурга» это пятый выход в истории в решающий раунд плей-офф КХЛ. Дважды они становились обладателями главного трофея чемпионата.

Для наставника команды Андрея Разина это первый финал в качестве главного тренера в КХЛ. А также первая победа в седьмом матче серии плей-офф. До этого он уже дважды участвовал в седьмых играх с «Северсталью», но проигрывал.

Финальная серия с «Локомотивом» начнётся 18 апреля в Магнитогорске.