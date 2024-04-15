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«Металлург» в пятый раз в истории сыграет в финале Кубка Гагарина

«Металлург» в пятый раз в истории сыграет в финале Кубка Гагарина
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В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу магнитогорцев. Они вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с ярославским «Локомотивом». Для «Металлурга» это пятый выход в истории в решающий раунд плей-офф КХЛ. Дважды они становились обладателями главного трофея чемпионата.

Для наставника команды Андрея Разина это первый финал в качестве главного тренера в КХЛ. А также первая победа в седьмом матче серии плей-офф. До этого он уже дважды участвовал в седьмых играх с «Северсталью», но проигрывал.

Финальная серия с «Локомотивом» начнётся 18 апреля в Магнитогорске.

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