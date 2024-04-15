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Разин: болельщик в Магнитогорске пресытился победами, это уже пятый финал

Разин: болельщик в Магнитогорске пресытился победами, это уже пятый финал
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2) высказался о поддержке болельщиков команд.

— Трибуны сегодня дали импульс вашей команде, хотя было и много фанатов гостей…
— Здесь болельщик, скажем так, пресытился победами, если так можно сказать. В КХЛ это уже пятый финал, получается, конечно, бронзовые медали – это уже так… (смеётся). Рад, что на седьмой матч собрался полный дворец, рад, что болельщики «Автомобилиста» приехали, они молодцы. Рад, что болельщики пришли, поддерживали нас до конца, надеюсь, что на финале вас будет ещё больше, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина в пятый раз в истории КХЛ. Дважды команда становилась обладателем Кубка Гагарина.

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