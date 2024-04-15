НХЛ объявила тройку звёзд прошедшей игровой недели

Национальная хоккейная лига опубликовала тройку звёзд прошедшей игровой недели.

Третьей звездой недели стал центральный нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри, который в четырёх играх забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Второй звездой недели был признан защитник Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз». В трёх матчах он отметился двумя забитыми голами и поучаствовал ещё в пяти заброшенных шайбах, заработав показатель полезности «+1».

Первой звездой недели стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. На его счету пять заброшенных шайб и две голевые передачи в четырёх встречах.

Напомним, в матче с «Детройт Рэд Уингз» 12 апреля Мэттьюс забил свой 69-й гол в текущем сезоне НХЛ и стал первым за 28 лет игроком лиги, который добился такого результата.