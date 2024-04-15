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А. Юдин: ветераны СКА продолжат наблюдать за судьями, ничего не пропустим в финале МХЛ

А. Юдин: ветераны СКА продолжат наблюдать за судьями, ничего не пропустим в финале МХЛ
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Экс-защитник сборной России и СКА Александр Юдин заявил, что в клубе продолжат следить за работой арбитров на финальных матчах Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

«Движение ветеранов решило смотреть и наблюдать за судьями. Чтобы они знали, что мы не пропустим ничего в финале молодёжки, а скажем, не только в защиту СКА, а в защиту популяризации хоккея, чтобы был честный финал», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, фарм-клуб СКА в МХЛ «СКА-1946» вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет с ярославским «Локо». В полуфинале молодёжка петербургского клуба обыграла челябинских «Белых Медведей» со счётом 4-2 в серии. В сезоне-2021/2022 «СКА-1946» уже становился обладателем главного трофея лиги.

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