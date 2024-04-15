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Черкас: в СКА сложно работать, любое отступление от максимальных задач считают провалом

Черкас: в СКА сложно работать, любое отступление от максимальных задач считают провалом
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал о причинах трудностей работы в клубе.

«В СКА сложно работать, потому что тут всегда максимальные задачи. И любое отступление от максимальных задач считают провалом. Но если бы СКА затянул с перестройкой, было бы ещё сложнее. Посмотрите на «Локомотив», 15 лет прошло с трагедии, и сейчас Никитин только на третий свой год построил команду. Сколько сил было вложено, чтобы всё вернуть! Так что руководство СКА сейчас сделало правильно. Будут точечные усиления, команда будет сильнее», — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после того, как проиграл серию второго раунда плей-офф КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1-4.

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