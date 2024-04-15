Ветеран СКА Каменев: Никишин — лучший защитник КХЛ. Жаль, придётся его отдать в НХЛ

Экс-нападающий СКА Василий Каменев высказался об игре защитника петербургского клуба Александра Никишина.

«Выделяется Никишин, я считаю, это лучший защитник КХЛ. У него большая перспектива в НХЛ. Жаль, что придётся его отдать, но у него ещё год контракта, это мотор команды, лидер.

У многих были травмы, кроме Никишина, в плей-офф не хватило того же Педана. Мы же остались практически без мощной обороны в лице Никишина и Педана. Когда выбывают два ведущих защитника, габаритных игрока, которые могут навести страх на противника, их нам немного не хватило», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем сезоне Никишин провёл 72 матча, в которых набрал 57 (18+39) очков.