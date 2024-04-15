«Они что, модели?» Экс-тренер сборной России — о борьбе Овечкина с Малкиным за плей-офф

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о борьбе за плей-офф в Восточной конференции НХЛ, где главными конкурентами за восьмую строчку являются команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» и команда Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз».

— Один из главных конкурентов «Вашингтона» за последнюю путёвку в плей-офф — «Питтсбург». Кого бы вы больше хотели увидеть в розыгрыше Кубка Стэнли — Овечкина или Малкина?

— (смеётся) Они что, модели, что ли, чтобы их рассматривать? Побеждает всегда команда. А эти ребята красочно добавляют себя и своё мастерство в эту команду. Если победит «Вашингтон» Овечкина или «Питтсбург» Малкина, какая разница-то? Победит — значит, сильнее была команда. А они были в её составе. Для меня, в общем-то, особой разницы нет между теми или другими. Я особенных конкретных симпатий не выражаю. Если команда выйдет в плей-офф, значит, это достойная команда. Ребята там и так достойно выступают, на очень хорошем уровне. Поэтому говорить о том, что кто-то будет кого-то корить, — я так не думаю, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.