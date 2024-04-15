Черкас: то, что делает нынешнее руководство СКА, дорогого стоит. Это фантастика

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас восхитился работой руководства петербургского клуба в последние годы.

«Мы прошли огромный путь, мне повезло, что я в 1978-м попал в СКА и доиграл до 1991 года. Потом до 2010 года работал тренером. Я видел, как всё было, как всё становилось. Говорили, в то время не было денег. Денег было достаточно, но не было результата, не было того, что есть сейчас. То, что делает нынешнее руководство, дорогого стоит. То, что сделано – это фантастика. Если бы у нас были условия хотя бы на 30% от этого, мы бы ещё лучше играли», — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после того, как проиграл серию второго раунда плей-офф КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1-4.