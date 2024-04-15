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Черкас: как бывший вратарь оценю игру Серебрякова не на пятёрку, но это отличный вратарь

Черкас: как бывший вратарь оценю игру Серебрякова не на пятёрку, но это отличный вратарь
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался об игре голкипера петербургского клуба Никиты Серебрякова.

«Нужно усиливать некоторые позиции, игру в обороне. Как бывший вратарь действия Серебрякова могу оценить не на пятёрку, и у него были ошибки. Но это отличный вратарь, если бы он был в команде с начала сезона, то играл бы сильнее. Изменения в составе не могли не сказаться на игре. Но в целом команда показывала яркую игру, заполняемость трибун – тому подтверждение. Можно хаять команду в прессе, но, когда 22 тысячи болельщиков приходят на матчи, значит, этот хоккей им нравится?» — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем сезоне Серебряков провёл за СКА 51 игру, одержал 33 победы, шесть матчей сыграл «на ноль».

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