Черкас: как бывший вратарь оценю игру Серебрякова не на пятёрку, но это отличный вратарь

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался об игре голкипера петербургского клуба Никиты Серебрякова.

«Нужно усиливать некоторые позиции, игру в обороне. Как бывший вратарь действия Серебрякова могу оценить не на пятёрку, и у него были ошибки. Но это отличный вратарь, если бы он был в команде с начала сезона, то играл бы сильнее. Изменения в составе не могли не сказаться на игре. Но в целом команда показывала яркую игру, заполняемость трибун – тому подтверждение. Можно хаять команду в прессе, но, когда 22 тысячи болельщиков приходят на матчи, значит, этот хоккей им нравится?» — передаёт слова Черкаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем сезоне Серебряков провёл за СКА 51 игру, одержал 33 победы, шесть матчей сыграл «на ноль».