Кожевников — о гонке Кучерова: будем надеяться, Маккиннон не сможет по пять очков набирать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги, в которой в данный момент лидирует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

— Сможет ли Кучеров стать лучшим бомбардиром сезона?

— Будем надеяться, чтобы он забрал этот приз. Он достойный игрок, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Может оторваться! Я думаю, что он надеется. Мастер с большой буквы. Будем надеяться, что никто его не перебьёт. По парочке забросит — и нормально. Маккиннон не сможет по пять очков набирать за матч — будем надеяться на это (смеётся), — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Главный конкурент Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». У россиянина в данный момент 141 очко, а у Маккинона — 138.